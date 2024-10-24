Це викликає занепокоєння: експерти пояснили, чому у короля Чарльза набряклі руки

Королівські прихильники знову стурбовані тим, який вигляд мають пальці короля Чарльза ІІІ.
Червоні та опухлі пальці монарха стали джерелом безлічі спекуляцій. І під час туру Чарльза та Камілли до Австралії та Самоа це питання знову спливло.
В останні роки люди стали виявляти цікавість до цієї теми, і Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) заявила, що існує безліч факторів, які можуть спричинити набряк.
Стан, званий набряком, викликає набрякання рук і кистей внаслідок скупчення рідини, хоча іноді це може пройти саме собою.
Симптоми набряку включають опухлі або припухлі руки або кисті, а також блискучу, розтягнуту або червону шкіру, яка може вражати також ноги і ступні, пише express.co.uk. Якщо ці симптоми не проходять протягом декількох днів, хворому рекомендується звернутися за консультацією до лікаря.
У короля Чарльза, схоже, ці набряки є постійно, але, мабуть, не викликають занепокоєння в його бригади лікарів. Або це питання просто не коментується в публічному просторі.
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