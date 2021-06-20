Це війна: принцеса Беатріс "убита горем" через Меган і Гаррі

Меган Маркл не дає спокою королівська сім'я і все що з нею пов'язано, хоча сама герцогиня Сассекська вже більше року, як не є членом королівської сім'ї разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі.

4 червня на світ з'явилася дочка пари, якій дали ім'я на честь бабусі Гаррі — королеви Єлизавети II. Доньку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, а скорочено в сім'ї її будуть називати Лілі або ЛіліДі. Ім'я обрали не випадково, ймовірно, Меган і Гаррі хотіли зробити реверанс у бік королеви і підкреслити таким чином, що бабусю принца Гаррі вони безмірно поважають.

Меган і Гаррі / Getty Images

Що думає з цього приводу сама Єлизавета II точно невідомо. Хоча згідно з чутками, вона зовсым не зраділа, оскільки Гаррі і Меган в своєму інтерв'ю Опрі Вынфрі дали зрозуміти всю неприязнь, яку вони відчувають на адресу членів королівської сім'ї.

А ось хто дійсно дуже засмутився, так це принцеса Беатріс Йоркська. Як пише видання New Idea, з посиланням на джерело принцеса дуже засмутилася, оскільки саме так — Лілібет або Лілі хотіла назвати свою дочку. І мріяла про це з дитинства. Всі рідні і близькі принцеси Йоркської знали про це, напевно знав і принц Гаррі, з яким сестри Беатріс і Євгенія завжди були дуже дружні. Кажуть Беатріс розридалася, коли дізналася ім'я дитини Сассексів.

Принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо / Associated Press

Зараз принцеса Беатріс вагітна первістком. І хоча стать дитини ще невідома, вони з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці вирішили не дізнаватися стать, подейкують, що Беатріс впевнена — це буде дівчинка. Ось тільки, як тепер бути з ім'ям? Адже його просто вкрали Меган і Гаррі.

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