Це вперше: леді Амелію Віндзор заскочили на Вімблдоні з ймовірним бойфрендом

Леді Амелія Віндзор днями відвідала Вімблдонський тенісний турнір і була заскочена на трибунах з хлопцем.

28-річна Леді Амелія та Оллі Л'юїс обмінювалися усмішками та щось обговорювали, коли їх сфотографували на трибунах. І хоча в іншому вони мали досить стриманий вигляд, за винятком епізоду, коли дівчина поклала голову на плечі хлопцю, про них у західній пресі пишуть, як про пару.

Леді Амелія Віндзор та Оллі Л'юїс / Фото: Getty Images

Леді Амелія цього дня була в оливковій максісукні із замком на декольте та бежевому плащі з картатою підкладкою, а взута була у білі еспадрильї із замші на платформі та зав'язках-стрічках. У руках дівчини була мініатюрна сумка на короткій ручці, вона доповнила свій образ безліччю каблучок на пальцях, браслетами та лаконічною підвіскою на шиї.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Оллі теж мав елегантний вигляд в темно-синьому костюмі, який він поєднував із краваткою кольору лайма, який підходив до кольору вбрання Амелії Віндзор.

Леді Амелія Віндзор та Оллі Л'юїс / Фото: Getty Images

Чи дійсно вони зустрічаються, достеменно не відомо. Амелію на публіці майже вперше помітили з хлопцем.

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