Це вражає: скільки коштують послуги няні дітей Кейт та Вільяма

Няня дітей Уельських – Марія Тереза Борралло – працює у сім'ї десять років. За цей час вона встигла стати надійною опорою та підтримкою для принцеси Кейт, а також дуже важливою людиною для принців Джорджа та Луї та їхньої сестри принцеси Шарлотти. Скільки ж коштує праця такої висококваліфікованої няні?

Кейт і Вільям взяли няню, коли їхньому первістку принцу Джорджу було вісім місяців. Марія Борралло, яка вчилася у знаменитому Норланд-коледжі в Баті, має хорошу кваліфікацію. Няні її категорії можуть заробляти від 42 000 фунтів стерлінгів до приголомшливих 120 000 фунтів стерлінгів на рік після кількох років досвіду, пише express.co.uk.

Марія Борралло з маленьким принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Коледж у якому вона навчалася, вважається одним із найкращих навчальних закладів у світі.

"Норланд пропонує навчання світового рівня тим, хто прагне стати найкращими професійними фахівцями з догляду за дітьми", — йдеться на їхньому веб-сайті. Студенти вивчають там найрізноманітніші навички, включаючи самооборону, бойові мистецтва та навіть водіння в екстремальних умовах.

Також у своїй роботі Тереза ​​Борралло приділяє багато уваги іграм та прогулянкам на свіжому повітрі, контролює час дітей перед екранами та робить все можливе для того, щоб атмосфера в будинку була спокійною.

Кейт та Вільям зі своїми дітьми — Джорджем та Шарлоттою, королевою Єлизаветою II та нянею дітей Марією Борралло / Фото: Associated Press

Очевидно, що няня дітей Уельських матиме на їхнє майбутнє великий вплив і, напевно, вони будуть згадувати її з теплотою і любов'ю, як зараз згадують свою няню принци Гаррі та Вільям, і навіть король Чарльз III. Король запросив свою няню Гелен Лайтбоді на вечірку з нагоди свого 21 дня народження, а також на церемонію вступу на посаду принца Уельського 1969 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким п'яти пунктам має обов'язково слідувати няня дітей Уельських.

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