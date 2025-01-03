Це вражає: з'явилися нові подробиці розлучення Чарльза Спенсера

Про розлучення зі своєю третьою дружиною Кетрін Спенсер граф оголосив у червні 2024 року.
Пресі стали відомі деякі подробиці цієї ситуації. Виявилося, що Чарльз повідомив дружину про те, що має намір з нею розлучитися за допомогою смс. Згідно з документами Високого суду, які потрапили до ЗМІ, Карен була шокована таким вчинком, але ще більше її здивувало, що задовго до цього Чарльз вже мав стосунки з його нинішньою пасією — професоркою Кетрін Джарман.
У документах Високого суду, з якими ознайомилося видання Daily Mail, йдеться, що графиня ще в травні написала електронного листа подрузі його чоловіка, в якому звинуватила її в тому, що вона "перевернула життя всіх дітей з ніг на голову" своєю "аморальною" поведінкою .
У листі, як повідомляється, йшлося: "Насамперед, як жінка, я просто мушу сказати вам, що я дуже розчарована вами. Перевертати життя всіх дітей таким чином неймовірно аморально".
Також там було додано: "Удачі, Кет, на тебе чекає страшенно крута подорож. Я думаю, що тобі буде набагато складніше мати з ним справу постійно, ніж іноді бігати до Норфолка і проводити кілька ночей у Лондоні час від часу".
Тим часом пані Кетрін також подала до суду на колишню дружину Чарльза звинувачуючи її у неправомірному використанні особистої інформації.
Нагадаємо, Карен стала третьою дружиною Чарльза Спенсера 18 червня 2011 року. Вона філантроп, засновниця та керівниця Міжнародної благодійної організації "Whole Child International", що базується в Лос-Анджелесі, яка працює для покращення життя сиріт, покинутих або тих, що зазнали жорстокого поводження. Пара має спільну доньку Шарлотту Спенсер, яка народилася в липні 2012 року.
Читайте також:
- Яка краса: брат принцеси Діани показав, як прикрасив маєток Елторп на Різдво
- Чарльз Спенсер розповів про свій новий роман: з ким зустрічається брат принцеси Діани
- З сестрами та батьками: брат принцеси Діани опублікував рідкісне сімейне фото