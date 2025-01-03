Це вражає: з'явилися нові подробиці розлучення Чарльза Спенсера

Пресі стали відомі деякі подробиці цієї ситуації. Виявилося, що Чарльз повідомив дружину про те, що має намір з нею розлучитися за допомогою смс. Згідно з документами Високого суду, які потрапили до ЗМІ, Карен була шокована таким вчинком, але ще більше її здивувало, що задовго до цього Чарльз вже мав стосунки з його нинішньою пасією — професоркою Кетрін Джарман.

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Вільнєв / Фото: Associated Press

У документах Високого суду, з якими ознайомилося видання Daily Mail, йдеться, що графиня ще в травні написала електронного листа подрузі його чоловіка, в якому звинуватила її в тому, що вона "перевернула життя всіх дітей з ніг на голову" своєю "аморальною" поведінкою .

У листі, як повідомляється, йшлося: "Насамперед, як жінка, я просто мушу сказати вам, що я дуже розчарована вами. Перевертати життя всіх дітей таким чином неймовірно аморально".

Також там було додано: "Удачі, Кет, на тебе чекає страшенно крута подорож. Я думаю, що тобі буде набагато складніше мати з ним справу постійно, ніж іноді бігати до Норфолка і проводити кілька ночей у Лондоні час від часу".

Тим часом пані Кетрін також подала до суду на колишню дружину Чарльза звинувачуючи її у неправомірному використанні особистої інформації.

Чарльз Спенсер та Кетрін Джарман, фото Instagram catjarman

Нагадаємо, Карен стала третьою дружиною Чарльза Спенсера 18 червня 2011 року. Вона філантроп, засновниця та керівниця Міжнародної благодійної організації "Whole Child International", що базується в Лос-Анджелесі, яка працює для покращення життя сиріт, покинутих або тих, що зазнали жорстокого поводження. Пара має спільну доньку Шарлотту Спенсер, яка народилася в липні 2012 року.

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