Це вже історія: палац поділився фото королеви Єлизавети II зі знаменитою червоною валізою

Фото запостили на офіційній сторінці королівської родини у Twitter. На знімку Чарльз III знято під час роботи своєму кабінеті в Букінгемському палаці.

Тепер син Єлизавети II є монархом і виконує свої конституційні обов'язки, зокрема читає робочі документи з червоної валізи і ставить свої підписи та позначки на прочитаному.

У Twitter опублікували і архівні знімки з червоною валізою королеви Єлизавети II.

Her Majesty Queen Elizabeth був отриманий Red Boxes, які були зроблені під його Coronation в 1953, майже сьогодення його регїн, включаючи ввечері і свята, але excluding Christmas Day. pic.twitter.com/v6q9FeGjZX — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

"Її Величність королева Єлизавета отримувала червоні скриньки, виготовлені під час її коронації 1953 року, майже кожен день її правління, включаючи вихідні та святкові дні, за винятком Різдва", - свідчить підпис під трьома опублікованими світлинами.

А востаннє королева була сфотографована з червоною валізою в лютому 2022 року, на знімку, зробленому королівським фотографом Крісом Джексоном на честь 70-річного правління монархині. Фото було зроблено у Сандрінгемі.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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