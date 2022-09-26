Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Це вже історія: палац поділився фото королеви Єлизавети II зі знаменитою червоною валізою

Дата публікації
Перегляди
1626
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Це вже історія: палац поділився фото королеви Єлизавети II зі знаменитою червоною валізою

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Минулого тижня на сторінці королівської родини Великої Британії опублікували перше фото короля Чарльза III зі знаменитою червоною валізою.

Фото запостили на офіційній сторінці королівської родини у Twitter. На знімку Чарльз III знято під час роботи своєму кабінеті в Букінгемському палаці.

Тепер син Єлизавети II є монархом і виконує свої конституційні обов'язки, зокрема читає робочі документи з червоної валізи і ставить свої підписи та позначки на прочитаному.

У Twitter опублікували і архівні знімки з червоною валізою королеви Єлизавети II.

"Її Величність королева Єлизавета отримувала червоні скриньки, виготовлені під час її коронації 1953 року, майже кожен день її правління, включаючи вихідні та святкові дні, за винятком Різдва", - свідчить підпис під трьома опублікованими світлинами.

А востаннє королева була сфотографована з червоною валізою в лютому 2022 року, на знімку, зробленому королівським фотографом Крісом Джексоном на честь 70-річного правління монархині. Фото було зроблено у Сандрінгемі.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація