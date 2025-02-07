Це є на кожній кухні: яку закуску обожнює Меган Маркл

Не секрет, що Меган Маркл любить готувати, і її нове шоу на Netflix, зокрема, буде про їжу.
Нове шоу герцогині Сассекської називатиметься "З любов'ю, Меган", воно дозволить глядачам зазирнути на її кухню.
У пресі багато разів писали про улюблені страви дружини принца Гаррі, а журнал Hello! стверджує, що Меган любить їсти скибочки яблук з арахісовою пастою, про що йдеться у королівській біографії "В пошуках свободи".
"Як перекус між прийомами їжі вона вибирала скибочки яблук та арахісову пасту", — пишуть автори книжки Омід Скобі і Керолін Дюран.
Цю закуску легко приготувати, і вона доступна за ціною та є поживною.
Нагадаємо, спочатку планувалося, що нове шоу Меган вийде в ефір 15 січня, але його перенесли на 4 березня через руйнівні лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Меган у цей час зосередила свою увагу на допомозі людям, які постраждали від пожеж.
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