Це є у кожному холодильнику: який улюблений овоч у молодшого сина Уельських – принца Луї

Маленький принц, якому зараз шість років, за словами його мами, Кейт просто обожнює буряк.

Якось принцеса Уельська розповіла про це легенді кулінарії Мері Беррі під час спеціальної програми BBC під назвою A Berry Royal Christmas. Тоді Кейт сказала, що овочі були величезним хітом у її родині. Обговорюючи їжу, Кейт також розповіла про пристрасть до вирощування власних овочів.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

"Ми вирощуємо свої власні овочі, у нас є морква, квасоля, буряк — наш величезний фаворит, Луї просто обожнює буряк".

А розповідаючи про доньку, Кейт пожартувала, що Шарлотта "очевидно любить свою картоплю Шарлотт", — пише express.co.uk.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Майбутній король – принц Джордж – старший син Кейт та Вільяма – дуже любить італійську їжу, а його найулюбленішою стравою є паста карбонару.

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