Це є в кожному будинку: яким було улюблене частування королеви Єлизавети II до чаю

Королева Єлизавета II незважаючи на свій статус не була розпещеною з дитинства. Розповідаємо, яким був її найулюбленіший перекус до чаю.

Ще маленькою дівчинкою, принцеса Єлизавета дуже полюбила сендвіч з джемом. Шефкухар Даррен МакГрейді, який готував для королеви Єлизавети II та членів її сім'ї, знає багато про харчові звички королівських осіб.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У відеоролику на YouTube під назвою "Післяобіднє чаювання в Букінгемському палаці (у саду королеви — чи у вашому!)" Даррен МакГрейді розповів, який простий сендвіч королева найбільше любила.

Її улюбленим був сендвіч із джемом або джем пенні. "У дитинстві королеві в дитячій подавали пенні з джемом — відтоді вона їла їх до післяобіднього чаю". Для тих, хто хоче скуштувати улюблений сендвіч покійної королеви, це дуже "просто" — вам знадобиться лише хліб, джем і трохи олії.

"Зазвичай це було полуничне варення. Ми варили варення в замку Балморал із чудової шотландської полуниці із садів". У ролику Даррен продемонстрував, як приготувати смачний сендвіч із білого хліба та полуничного варення, але його можна замінити цільнозерновим хлібом та варенням на ваш смак.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що король Чарльз III полюбляє їсти до чаю.

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