Це є в кожному холодильнику: два обов'язкові продукти в раціоні принцеси Уельської

Ні для кого не секрет, що принцеса Уельська веде здоровий спосіб життя.
Протягом багатьох років свого публічного життя Кейт відкрито говорила про свою любов до певних здорових продуктів, і два з цих продуктів відіграють роль у збереженні її шкіри здоровою та сяйливою.
Згідно з інформацією журналу OK!, принцеса Уельська включає в свій сніданок два особливі овочі, які багаті на білок і корисні вітаміни — шпинат і капусту. Вважається, що саме їх майбутня королева їсть на сніданок разом з іншими корисними інгредієнтами. Серед них також є авокадо – корисний продукт харчування, який також любить та включив до свого раціону за рекомендацією лікарів король Чарльз III.
Раніше ми вже розповідали, яких продуктів у своєму раціоні уникає принцеса Уельська Кейт.
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