Це її улюблене пальто: згадуємо випадки, коли принцеса Кейт носила своє вбрання червоного кольору

Принцеса Уельська любить класичний верхній одяг, але часто віддає перевагу яскравим відтінкам. Одним із її найулюбленіших вбрань є тепле двобортне пальто.
2020 року Кейт Міддлтон – дружина принца Вільяма – вперше продемонструвала на публіці червоне пальто від бренду Alexander McQueen. Це було класичне двобортне пальто, пошите для принцеси на індивідуальне замовлення. У нього були англійські лацкани, накладні кишені та чорні ґудзики.
Вовняне пальто по фігурі стало однією з найулюбленіших речей Кетрін, які вона носить у холодну пору року, поєднуючи з різними вбраннями. Саме цю улюблену річ вона знову одягла на важливий захід – щорічний різдвяний концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві.
Цього року пальто Кейт поєднала з яскравою червоною картатою спідницею від Emilia Wickstead, цікавою кофтою з великим оксамитовим бантом, замшевими чоботами від Ralph Lauren і сережками з перлинами від бренду Mulberry.
Пропонуємо згадати випадки, коли Кейт одягала це червоне стильне пальто раніше.
Також у Кейт є ще одне дуже схоже пальто від Alexander McQueen, але воно трохи відрізняється за дизайном, хоч і такого ж червоного кольору. Однак на цьому пальті тільки два ґудзики і немає прострочення на талії.
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