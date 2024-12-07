Це її улюблене пальто: згадуємо випадки, коли принцеса Кейт носила своє вбрання червоного кольору

Принцеса Уельська любить класичний верхній одяг, але часто віддає перевагу яскравим відтінкам. Одним із її найулюбленіших вбрань є тепле двобортне пальто.

2020 року Кейт Міддлтон – дружина принца Вільяма – вперше продемонструвала на публіці червоне пальто від бренду Alexander McQueen. Це було класичне двобортне пальто, пошите для принцеси на індивідуальне замовлення. У нього були англійські лацкани, накладні кишені та чорні ґудзики.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Вовняне пальто по фігурі стало однією з найулюбленіших речей Кетрін, які вона носить у холодну пору року, поєднуючи з різними вбраннями. Саме цю улюблену річ вона знову одягла на важливий захід – щорічний різдвяний концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві.

Цього року пальто Кейт поєднала з яскравою червоною картатою спідницею від Emilia Wickstead, цікавою кофтою з великим оксамитовим бантом, замшевими чоботами від Ralph Lauren і сережками з перлинами від бренду Mulberry.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Пропонуємо згадати випадки, коли Кейт одягала це червоне стильне пальто раніше.

Принцеса Уельська у 2020 році / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська у 2020 році / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська у 2022 році / Фото: Getty Images

Також у Кейт є ще одне дуже схоже пальто від Alexander McQueen, але воно трохи відрізняється за дизайном, хоч і такого ж червоного кольору. Однак на цьому пальті тільки два ґудзики і немає прострочення на талії.

Принцеса Уельська у 2023 році / Фото: Getty Images

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