Це захоплює: король Фредерік X у свій день народження зробив дружині Мері особливий подарунок

На вихідних король Фредерік X відсвяткував своє 56-річчя і з цієї нагоди сім'я зібралася разом у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Цього дня монарх не лише приймав подарунки для себе, а й сам вручив один особливий подарунок своїй дружині королеві Мері.

На тлі чуток, що їхній шлюб перебуває на межі краху, Фредерік нагородив Мері Великим хрестом ордена Датчанина.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Associated Press

Протягом усієї історії ця честь виявлялася рідко. Сьогодні в живих залишилося лише сім володарів титулу, включаючи королеву Маргрету та принца Йоагіма (молодшого брата короля), пише Daily Mail.

Король Фредерік X та його брат принц Йоагім були останніми володарями рідкісної нагороди та отримали її 2004 року.

Принц Йоагім та принцеса Марія / Фото: Associated Press

До ордена одночасно приймаються лише вісім чоловік — тепер королева Мері отримала таку нагоду.

Орден Даннеброга нагороджує вірних служителів сучасної данської держави за визначну цивільну чи військову службу, за особливий внесок у мистецтво, науку чи ділове життя, а також за роботу на користь Данії.

Орден, колись відомий як "Білі лицарі", спочатку був обмежений членами королівської сім'ї та знатних людей — до того, як Крістіан 8-й порушив традицію 1840 року, вручивши його своїй тітці королеві Марії Софі Фредерікке.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього місяця Фредерік і Мері відсвяткували 20-ту річницю від дня свого весілля.

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