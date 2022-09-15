Це захоплює: Меган Маркл продемонструвала майстерність реверансу, востаннє присівши перед королевою Єлизаветою II

Вчора принц Гаррі з дружиною Меган, герцогинею Сассекською, були присутні на жалобній службі за покійною королевою Єлизаветою II, яка відбувалася у Вестмінстер-голі.
Коли служба закінчилася, кожен із членів королівської сім'ї міг підійти до труни монархині і зробити останній реверанс перед Її Величністю.
Ми звернули увагу на витончений та такий низький реверанс герцогині Сассекської. Було видно, що Меган дуже постаралася зробити максимально гарний та елегантний реверанс.
Дехто навіть порівнював його з реверансом принцеси Уельської, Кетрін, який також був дуже витонченим, але не таким низьким.
Згадуючи перші реверанси Меган королеві Єлизаветі II, хочеться зазначити, що дружина принца Гаррі досягла успіху в цій справі за чотири роки, два з яких вона не живе в королівській родині.
Такий вигляд мав реверанс Меган 2017 року, коли вона ще не була дружиною принца Гаррі.
А так 2018 року, після різдвяної служби у Сандрінгемі.
Днями ми показували, як нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс зробила свій перший реверанс перед королем Чарльзом III напередодні їхньої першої аудієнції. Пані Трасс поки що не має досвіду в королівських реверансах, але ми віримо, що згодом прем'єрка опанує це мистецтво краще.
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