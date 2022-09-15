Це захоплює: Меган Маркл продемонструвала майстерність реверансу, востаннє присівши перед королевою Єлизаветою II

Вчора принц Гаррі з дружиною Меган, герцогинею Сассекською, були присутні на жалобній службі за покійною королевою Єлизаветою II, яка відбувалася у Вестмінстер-голі.

Коли служба закінчилася, кожен із членів королівської сім'ї міг підійти до труни монархині і зробити останній реверанс перед Її Величністю.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Ми звернули увагу на витончений та такий низький реверанс герцогині Сассекської. Було видно, що Меган дуже постаралася зробити максимально гарний та елегантний реверанс.

Дехто навіть порівнював його з реверансом принцеси Уельської, Кетрін, який також був дуже витонченим, але не таким низьким.

Реверанс принцеси Уельської, Кейт / Фото: Getty Images

Згадуючи перші реверанси Меган королеві Єлизаветі II, хочеться зазначити, що дружина принца Гаррі досягла успіху в цій справі за чотири роки, два з яких вона не живе в королівській родині.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Такий вигляд мав реверанс Меган 2017 року, коли вона ще не була дружиною принца Гаррі.

Меган Маркл, 2017 рік / Фото: Getty Images

А так 2018 року, після різдвяної служби у Сандрінгемі.

Меган Маркл, 2018 рік / Фото: Getty Images

Днями ми показували, як нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс зробила свій перший реверанс перед королем Чарльзом III напередодні їхньої першої аудієнції. Пані Трасс поки що не має досвіду в королівських реверансах, але ми віримо, що згодом прем'єрка опанує це мистецтво краще.

Читайте також: