Це захват: на музичному конкурсі у Бельгії переміг українець – з ним сфотографувалася королева

Королева Бельгії Матільда ​​та її молодша дочка принцеса Елеонора відвідали фінал Конкурсу скрипалів королеви Єлизавети, який відбувся у концертній залі Bozar, у Брюсселі. Це один із найвибагливіших і водночас один із найширше висвітлюваних міжнародних конкурсів, а його переможцем цього року став українець – Дмитро Удовиченко.

Королева Матильда, принцеса Елеонора та учасники конкурсу / Фото: Getty Images

Скрипаль отримав головний приз цього заходу – нагороду королеви Матильди у розмірі 25 тисяч євро, а також право брати участь у численних концертах у Бельгії та за кордоном. Йому також буде надано честь протягом чотирьох років грати на скрипці Страдіварі "Гаггінс" 1708 року, яку надали йому в оренду Nippon Music Foundation.

Матільда ​​та Елеонора традиційно сфотографувалися з фіналістами. На королеві було ніжне штанне вбрання від її улюбленого бренду Maison Natan. Воно складалося зі штанів та оригінальної блузи з лелітками та драпуванням, які вона поєднала з сумкою від Dior. 16-річна Елеонора одягла фіолетову сукню з американською проймою від бренду Diane von Furstenberg. Сукня мала квітковий принт, плісування на спідниці і складки під грудьми.

Королева Матильда, принцеса Елеонора, Дмитро Удовиченко / Фото: Getty Images

Конкурс імені королеви Єлизавети у різні роки нагороджує видатних артистів у п'яти різних дисциплінах: скрипка, голос, віолончель, фортепіано та композиція. Проводиться він Брюсселі від 1937 року та названий на честь королеви Бельгії Єлизавети, яка патронувала його створення. Вона була великою любителькою музики та сама грала на скрипці.

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