Це збило її з пантелику: принц Вільям розповів, який найдивніший подарунок зробив Кейт

Це було ще на початку їхніх стосунків, але пара пам'ятає про подарунок досі.

Під час виступу в подкасті колишнього нападника збірної Англії Пітера Крауча на BBC Radio Five Live Вільям зізнався, що якось подарував Кейт бінокль. Цей сюрприз збив Кетрін з пантелику. "Вона ніколи не дозволяла мені забути про це", — сказав принц Уельський. "Чесно кажучи, я гадки не маю, чому я купив їй бінокль, у той час це здавалося гарною ідеєю", пише express.

Добре відомо, що члени королівської сім'ї зазвичай дарують одне одному безтурботні та не дорогі подарунки, і за німецькою традицією сім'я відкриває свої подарунки напередодні Різдва.

Кейт та Вільям з дітьми прибули на різдвяний концерт / Фото: Associated Press

Одного разу принц Гаррі подарував своїй бабусі королеві Єлизаветі II банну шапку з написом "Ain't life b*tch", а принцеса Кейт подарувала Гаррі набір "вирости свою дівчину", мабуть, натякала, що принцу варто підшукати гідну пасію. Гаррі підшукав, ось тільки з Уельськими вони тепер зовсім не спілкуються.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

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