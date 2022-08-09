Це зробила не тільки Меган: герцогиня Кейт теж змінила свою заручальну каблучку

Каблучка із синім сапфіром, яку носить герцогиня Кембриджська, є однією з найвідоміших прикрас у світі, тому що раніше належала принцесі Уельській Діані.

Принц Вільям освідчився Кейт Міддлтон під час їхньої відпустки в Кенії 2010 року. Він носив прикрасу в рюкзаку аж три тижні, перш ніж вручив її своїй нареченій Кейт.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Каблучка з центральним каменем сапфіром і діамантами, яку герцогиня Кейт зараз носить з гордістю, колись належало покійній матері Вільяма, принцесі Діані, яка вперше з'явилася з нею на публіці в лютому 1981 року в день оголошення про заручини з принцом Чарльзом.

Історія свідчить, що Діана сама обрала свою каблучку у королівського ювеліра Garrard. Вона була з центральним сапфіром, а не з діамантом, який зазвичай носили королівські наречені. Вибір Діани був незвичайним для заручин і в народі багато говорили, що таку прикрасу може купити кожен у кого є гроші.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин, 24 лютого 1981 року / Фото: Associated Press

Вважається, що Діана обрала дорогоцінний камінь через його подібність із обручкою її матері, а ще тому, що він підкреслював красу її блакитних очей.

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У пізніші роки Діана змінила каблучку, додавши до неї додаткові зубці, збільшивши кількість зубців з восьми до чотирнадцяти, щоб закріпити дорогоцінний центральний сапфір.

А коли володаркою прикраси стала герцогиня Кембриджська, вона доручила ювеліру додати платинові намистини всередину прикраси, оскільки каблучка була дуже великою для її безіменного пальця.

Каблучка герцогині Кейт / Фото: Associated Press

Носить прикрасу Кейт разом зі своєю традиційною обручкою із валлійського золота, яку вона одягла в день весілля з Вільямом.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Хоча зрідка з'являється на публіці і без заручальної каблучки, зазвичай це відбувається під час відвідування спортивних заходів або в лікарнях з міркувань гігієни.

Каблучка Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт не єдина королівська особа, яка трохи змінила каблучку, хоча цьому і була вимушена причина. Меган Маркл отримала на заручини від принца Гаррі прикрасу з центральним діамантом з Ботсвани, розташованим в оточенні двох менших діамантів з колекції принцеси Діани. Камені були закріплені на простій смузі з жовтого золота, але через рік після весілля герцогиня була помічена на публіці з оновленою версією своєї заручальної каблучки, додавши в неї більше діамантів.

Герцогиня Сасекська Меган / Фото: Getty Images

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