Це зробила не тільки Меган: герцогиня Кейт теж змінила свою заручальну каблучку

Каблучка із синім сапфіром, яку носить герцогиня Кембриджська, є однією з найвідоміших прикрас у світі, тому що раніше належала принцесі Уельській Діані.
Принц Вільям освідчився Кейт Міддлтон під час їхньої відпустки в Кенії 2010 року. Він носив прикрасу в рюкзаку аж три тижні, перш ніж вручив її своїй нареченій Кейт.
Каблучка з центральним каменем сапфіром і діамантами, яку герцогиня Кейт зараз носить з гордістю, колись належало покійній матері Вільяма, принцесі Діані, яка вперше з'явилася з нею на публіці в лютому 1981 року в день оголошення про заручини з принцом Чарльзом.
Історія свідчить, що Діана сама обрала свою каблучку у королівського ювеліра Garrard. Вона була з центральним сапфіром, а не з діамантом, який зазвичай носили королівські наречені. Вибір Діани був незвичайним для заручин і в народі багато говорили, що таку прикрасу може купити кожен у кого є гроші.
Вважається, що Діана обрала дорогоцінний камінь через його подібність із обручкою її матері, а ще тому, що він підкреслював красу її блакитних очей.
У пізніші роки Діана змінила каблучку, додавши до неї додаткові зубці, збільшивши кількість зубців з восьми до чотирнадцяти, щоб закріпити дорогоцінний центральний сапфір.
А коли володаркою прикраси стала герцогиня Кембриджська, вона доручила ювеліру додати платинові намистини всередину прикраси, оскільки каблучка була дуже великою для її безіменного пальця.
Носить прикрасу Кейт разом зі своєю традиційною обручкою із валлійського золота, яку вона одягла в день весілля з Вільямом.
Хоча зрідка з'являється на публіці і без заручальної каблучки, зазвичай це відбувається під час відвідування спортивних заходів або в лікарнях з міркувань гігієни.
Кейт не єдина королівська особа, яка трохи змінила каблучку, хоча цьому і була вимушена причина. Меган Маркл отримала на заручини від принца Гаррі прикрасу з центральним діамантом з Ботсвани, розташованим в оточенні двох менших діамантів з колекції принцеси Діани. Камені були закріплені на простій смузі з жовтого золота, але через рік після весілля герцогиня була помічена на публіці з оновленою версією своєї заручальної каблучки, додавши в неї більше діамантів.
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