Це зворушило шанувальників: княгиню Шарлін заскочили з дочкою в особливий момент

Княгиня Шарлін та князь Альбер були зазнімковані фотографами під час матчу 25-го туру регулярного сезону Євроліги Turkish Airlines між "Монако" та "Фенербахче Беко Стамбул" у залі "Гастон Медесін" у Монте-Карло.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

На грі подружжя було зі своїми дітьми – близнюками принцом Жаком та принцесою Габріеллою. У Instagram опублікували кілька фотографій із заходу і один знімок зворушив шанувальників Шарлін.

На фото принцеса тримає свою 9-річну дочку Габріеллу на руках, а та притулилася до мами та спостерігає за грою.

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Також князь Альбер II був помічений обіймаючим свого дев'ятирічного сина Жака, коли вони обидва уважно спостерігали за грою. Вони обидвоє були з шарфами вболівальників на шиї.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Шарлотта Казірагі розлучається з чоловіком.

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