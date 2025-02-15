Це зворушливо: Кейт та Вільям поділилися фотографією з поцілунком на честь Дня святого Валентина

14 лютого принц та принцеса Уельські відсвяткували День святого Валентина. Пара поділилася ніжною фотографією у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Знімок було взято з відео, випущеного Кенсінгтонським палацом у вересні минулого року, де принцеса оголосила, що завершила курс хіміотерапії. Відео, зняте в маєтку Сандрінгем Віллом Ворром, показало, як принц і принцеса Уельські грають зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї — у лісі та на пляжі в Норфолку.

На знімку пара сидить у лісі і унікальне це зображення тим, що вони виявили почуття одне до одного і поцілувалися.

Зазвичай представники королівських сімей поводяться стриманіше, адже згідно з протоколом їм заборонено виявляти емоції одне до одного або до своїх дітей на публіці, тому вони не триматися за руки, не цілуються і не обіймаються. Кейт і Вільям трохи обійшли це суворе правило і навчилися виявляти ніжність і турботу трохи інакше — подружжя ніжно кладе руки на спину одне одному. Цей милий жест неодноразово фіксували фотографи.

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