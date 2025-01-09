Це зворушливо: принц Вільям привітав Кейт із днем народження та показав її нове фото

9 січня Кетрін, принцеса Уельська, святкує свій день народження. З такої нагоди її чоловік — принц Вільям — написав їй особливе та зворушливе послання.

"Самій неймовірній дружині та матері. Сила, яку ти виявила за останній рік, була чудовою. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою. З днем ​​народження, Кетрін. Ми любимо тебе. W (він підписав повідомлення першою літерою свого імені — William — ред.), — написав він.

Текст був розміщений на їхній спільній сторінці в Instagram і супроводжувався з чорно-білим фото Кейт, на якому вона позувала спершись на стіну. Автором фото є Метт Портвес, який вже неодноразово фотографував родину.

На принцесі була біла сорочка, блейзер та картатий шарф, які вона носила з джинсами. Незмінною деталлю її образу була заручальна каблучка з сапфіром і зачіска з легкими хвилями.

Привітання принцесі також написав і Букінгемський палац, опублікувавши її фото у соцмережі.

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