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Це зворушливо: принц Вільям віддав шану своїй бабусі королеві Єлизаветі II у День батька

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
4023
Час на прочитання
2 хв
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Це зворушливо: принц Вільям віддав шану своїй бабусі королеві Єлизаветі II у День батька

Принц Чарльз, королева Єлизавета II та принц Вільям / Фото: Associated Press

Днями ми роздивлялися неймовірне фото принца Вільяма з його трьома дітьми, яке було представлене на честь Дня батька.

Пильні шанувальники помітили, що на знімку була продемонстрована прихована данина поваги принца Вільяма покійній королеві Єлизаветі II.

Королева Єлизавета II та принц Вільям / © Getty Images
Королева Єлизавета II та принц Вільям / Фото: Getty Images

На милих кадрах, зроблених фотографом Міллі Пілкінгтоном у Віндзорському маєтку ще у квітні, принц Вільям насолоджується дорогоцінним моментом зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Це фото було зроблено на особливій лавці, подарованій покійній королеві Єлизаветі II до її 90-річчя. Старші діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта – зазнімковані по обидва боки від батька, а молодший Луї – стоїть позаду нього та обіймає Вільяма за шию.

Нагадаємо, для спеціальної фотосесії принц Вільям та його родина були одягнені у однакові відтінки синього. 40-річний Вільям був у яскраво-блакитній сорочці і штанях королівського синього кольору, у той час як принц Джордж мав милий вигляд у вільних джинсах і картатій сорочці, принцеса Шарлотта одягла гарну сукню з ґудзиками спереду від Rachel Riley, а у Луї був у смугастій синій сорочці та яскравому синьому в'язаному джемпері Fair Isle від Lallie London.

Автор фотографії Міллі Пілкінгтон. На знімку знято принца Вільяма та трьох його дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї / © Associated Press
Автор фотографії Міллі Пілкінгтон. На знімку знято принца Вільяма та трьох його дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї / Фото: Associated Press

Нова сімейна фотографія з'явилася після того, як принц Вільям та його родина затьмарили всіх на заході Trooping the Colour у суботу – святі на честь дня народження короля Чарльза ІІІ.

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Дата публікації
Перегляди
4023
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