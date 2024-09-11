Це зворушливо: як зірки та прості люди підтримали принцесу Кейт після публікації її сімейного відео

Після публікації нещодавнього відео в соцмережах, де Кейт Міддлтон повідомила, що завершила курс профілактичної хіміотерапії, вона отримала величезну підтримку від знаменитостей та простих людей з усього світу.

У понеділок принцеса Уельська поділилася в соціальних мережах новинами про свою хворобу, спричинену раком, після того як на початку року вона розпочала "профілактичне лікування". Кейт розповіла, що планує кілька публічних виходів протягом найближчих місяців, і попередила, що зосереджена на тому, щоб зробити все можливе, щоб не захворіти на рак.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Багато знаменитостей у коментарях під відео написали їй слова підтримки. Серед них була ведуча Аманда Голден, прокоментувавши пост: "Я плачу, це чудово".

Аманда Голден / Фото: Getty Images

А також акторка Олівія Манн, яка розповіла про свою боротьбу з раком грудей 2023 року, написавши: "Так надихає чути, як ви описуєте дивовижні дари, які може принести ця хвороба. Я посилаю вам усю любов світу", — прокоментувала Олівія пост принцеси Уельської.

Олівія Манн / Фото: Getty Images

Ведуча новин Карі Лейк написала: "Яке чудове повідомлення та чудове оновлення".

Колишня міністерка фінансів США Моніка Кроулі додала: "Найкращі новини! Молюся з Америки за ваше подальше повне одужання", — цитує Daily Mail.

Британська дизайнерка інтер'єрів Келлі Гоппен також прокоментувала ролик:

"Моє серце переповнене, коли я дивлюся цей чудовий фільм і знаю, що зараз ви на шляху до одужання пліч-о-пліч зі своєю родиною, яка любить вас. Ви таке натхнення", — написала вона.

Брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон написав:

Джеймс Міддлтон / Фото: Getty Images

"Я не можу бути більш гордим".

Шанувальники принцеси Кейт також висловили підтримку та любов у коментарях.

"Можу плакати від радості. Будьте здорові".

"Це неймовірно зворушливо і прекрасно. Хай благословить Бог і продовжить благословляти цю сім'ю. Нехай зцілиться принцеса остаточно".

"Це найкрасивіше королівське відео з коли-небудь створених, воно зворушило мене до сліз. Дивовижно бачити вас усіх такими здоровими".

"Просто любити і бути коханим" — ось що дійсно важливо ❤️".

Такими та іншими теплими повідомленнями рясніє Instagram принца та принцеси Уельських.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, ми зібрали п'ять прихованих послань принцеси Кейт у її новому сімейному відео, яке вона продемонструвала у ролику.

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