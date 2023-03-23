Церемонія на вершині гори: племінниця принцеси Діани вийшла заміж

Точної дати церемонії леді Амелія не повідомила, але напередодні 17 березня опублікувала фото з коханим і у підписі до знімку написала: "Недовго", маючи на увазі, що недовго залишилося чекати до весілля. Ймовірно, у вихідні 18-19 березня церемонія і відбулася.

Знімками із весілля 30-річна леді Амелія не ділилася, але ексклюзивно журналу Hello! розповіла деякі подробиці.

"Вийти заміж тут так багато означає для мене", - каже 30-річна Амелія. Останні 14 років, коли ми росли тут разом, всі наші з Грегом найщасливіші часи, як пари були тут. Тепер це місце стало ще особливішим", - розповіла щаслива наречена.

Відомо, що церемонія відбулася на вершині гори недалеко від Кейптауна. На весіллі були сестра-близнючка моделі Амелії леді Еліза, старша сестра леді Кітті та молодший брат Семюель.

Наречений теж прокоментував подію, він сказав журналу: "Я мріяв побачити, як Амелія йде до вівтаря протягом 14 років".

Леді Амелія Спенсер та її наречений Грег Маллетт / Фото: Instagram.com/gregmallett

Що ж залишилося дочекатися знімків із весілля, якими ми сподіваємося, леді Амелія неодмінно поділиться зі своїми фоловерами у Instagram. Але, очевидно, спочатку їх побачать читачі журналу Hello!, який дуже ймовірно, отримав ексклюзивне право на фотознімання.

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