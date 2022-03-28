Церемонія "Оскар" зазнала критики через неоднозначну позицію щодо війни в Україні

94-та церемонія вручення премії "Оскар" розпочалася в неділю ввечері о 20:00 у теарті Долбі у Голлівуді.

Акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, вийшла на сцену під час вручення премії "Оскар", щоб розповісти про вторгнення Росії до її рідної країни, оголосивши хвилину мовчання після вихваляння "тих, хто продовжує боротися у темряві".

Міла Куніс / Associated Press

Проте сама церемонія, як пише Daily Mail, зазнала критики за незграбне поводження з війною в Україні після того, як ведучі та номінанти, здавалося, уникали цієї теми до кінця тригодинного шоу. При цьому жваво обговорювали внутрішньополітичні проблеми США.

Ештон Куртчер та Міла Куніс / Associated Press

Під час хвилини мовчання, перед швидким переходом до реклами заставки закликали аудиторію підтримати "народ України, який наразі має справу із вторгненням, конфліктом та забобонами в межах своїх власних кордонів", але слово "Україна" не було вимовлено вголос.

Ведуча Емі Шумер, яка заявляла про те, що на церемонії має виступити президент України Володимир Зеленський, сказала зі сцени про геноцид в Україні.

За даними New York Times, помічники президента України Володимира Зеленського лобіювали в академії показ відео на церемонії в останню хвилину, але натомість продюсери віддали перевагу хвилині мовчання. Виступ Зеленського також не відбувся.

Емі Шумер, Ванда Сайкс та Реджіна Голл / Associated Press

Підхід невтручання до вирішення війни в Україні викликав негайний потік критики, у твітері користувачі писали: "Здається, вони не тільки не в змозі навіть сказати: "Україна". Ці люди зовсім відірвані від спілкування у багатьох відношеннях".

При цьому співведучі "Оскара", не гаючи часу, говорили про внутрішню політику, торкнувшись низки гострих питань і висміявши республіканців у своєму вступному монолозі.

Ведучі Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс - вперше три жінки керували церемонією - пожартували про різницю у заробітній платі між чоловіками та жінками. Шумер сказала: "Цього року Академія найняла трьох жінок для проведення заходу, тому що це дешевше, ніж найняти одного чоловіка".

Нагадаємо, раніше Шон Пен говорив, що розплавить свій Оскар, якщо організатори не дадуть виступити на церемонії президенту Зеленському.

Шон Пенн / Getty Images

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