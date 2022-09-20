Церемонія поховання була приватною: який вигляд має місце, де лежить королева Єлизавета II (фото)

Останнім притулком для королеви Єлизавети II стала каплиця короля Георга VI у Віндзорі, де тіло монархині буде лежати поряд з її чоловіком Філіпом, батьками та сестрою Маргарет.

Після вчорашньої вечірньої публічної служби у каплиці Святого Георгія у Віндзорі члени сім'ї вирушили на приватну панахиду, яка пройшла у Меморіальній каплиці короля Георга VI під керівництвом декана Віндзора.

Оскільки служба та поховання були приватними, ніхто не бачив фотографій і не знає, яким чином труну з королевою переміщали зі склепу до каплиці. Але вже з'явилася схема, яку ми спеціально відтворили для вас, щоб прояснити всі можливі питання та плутанину.

У каплиці зняли мармурову плиту, на якій написані імена батьків королеви Єлизавети II – король Георг VI та Елізабет.

Каплиця короля Георга VI, місце поховання королеви Єлизавети II, її чоловіка Філіпа, сестри Маргарет та батьків

Після цього першим опустили труну з принцом Філіпом (мабуть, тому що він помер першим на 18 місяців раніше, ніж королева) на глибину 18 футів (5,5 метрів) і накрили спеціальною металевою конструкцією.

Далі опустили труну з тілом Єлизавети II і після цього накрили все новою меморіальною плитою з іменами не тільки Георга VI та Елізабет, а й Єлизавети II та Філіпа. Фото нової плити наразі немає.

Меморіальна каплиця Георга VI у Віндзорі, де похований король Георг VI, який помер 1952 року та Єлизавета королева-мати, яка померла 2002 року / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що в цій самій каплиці розміщено і прах принцеси Маргарет, сестри Єлизавети II. Кажуть, її кремували саме з тієї причини, що каплиця вміщує шість осіб, тобто крім Єлизавети та її чоловіка Філіпа та її батьків тут можуть бути поховані ще двоє. Передбачається, що це може бути король Чарльз III та його дружина королева Камілла.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Але, ми бажаємо королю здоров'я та довгих років життя, адже він має пройти нелегкий шлях перебування на троні, який він успадкував у день смерті своєї матері Єлизавети II.

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