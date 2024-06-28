Цей день настав: королева Мері та король Фредерік X відвідали випускний старшого сина

Королівське подружжя Данії було присутнє на випускному свого старшого сина - принца Крістіана.

18-річний данський принц, старший син королеви Мері та короля Фредеріка X закінчив навчання в гімназії Ордруп у Гентофті. Кілька днів тому принц мав останній дзвінок, а сьогодні відсвяткували випускний.

Королева Мері з молодшою дочкою принцесою Жозефіною / Фото: Getty Images

У Instagram данська королівська родина поділилася фото принца Крістіана, який мав дуже щасливим і трохи схвильований вигляд цього дня.

"Це було святкове закінчення 13-річного навчання, коли Його Королівська Високість спадковий принц сьогодні закінчив гімназію Ордруп. Королівські подружжя, брати і сестри спадкового принца були присутні, коли Його Королівській Високості вручали диплом", - зазначено в підписі під світлинами.

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Королева Мері на випускному сина мала дуже стильний вигляд і була у смугастому лляному костюмі від Ralph Lauren та у сонцезахисних окулярах від Gucci. У вухах у неї сяяли сережки від бренду Elhanati. Король Фредерік одягнув світлий пісочний костюм, сорочку і був без краватки.

Нагадаємо, на минулому заході в гімназії сина королева Мері з'явилася в білосніжній лляній сорочці Bagutta та кремовій спідниці з квітковим візерунком, взута у світло-коричневі босоніжки на підборах Gianvito Rossi та взяла із собою сумку Prada.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

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