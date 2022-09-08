Цей день настав: радісні Кейт та Вільям відвели трьох дітей до нової школи

7 вересня герцог та герцогиня Кембриджські відвели своїх трьох дітей до нової школи.

Сім'я переїхала з осені до Віндзора ближче до королеви Єлизавети II, а їхні троє дітей пішли до школи Ламбрук, що розташована неподалік Аскота.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

На принців Джорджа та Луї, а також на їхню сестру принцесу Шарлотту, як і інших дітей, чекала вітальна програма, яка щорічно проводиться для новачків.

Для такого важливого дня герцогиня Кембриджська обрала коричневу сукню-сорочку довжини міді в горох від бренду Rixo вартістю лише 245 фунтів стерлінгів. Бренд, до речі, дає цю сукню і напрокат, вартість прокату - від 43 до 93 фунтів стерлінгів.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Герцогиня любить гороховий принт, і влітку ми бачили її у кількох сукнях у горох від Alessandra Rich. Цього разу свій образ вона доповнила коричневими туфлями-човниками із замші та сережками з перлинними підвісками. Волосся її було розпущене і розвивалося на вітрі, а макіяж на обличчі був максимально природний.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у світлій сорочці, синьому піджаку та штанях, і взув свої улюблені замшеві туфлі.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Сини пари були в однакових картатих світлих сорочках і шортах, а донька Шарлотта – у синій сукні-сорочці у дрібну клітинку, яку одягла в поєднанні з синіми шкарпетками та чорними балетками. У дівчинки волосся було заплетене в дві кіски і зібране в хвіст.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти і Луї в новій школі.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

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