Цей день в історії: 35-річна Єлизавета II у жовтій сукні та з білими аксесуарами в Гані

Цей день в історії: 35-річна Єлизавета II у жовтій сукні та з білими аксесуарами в Гані

Сьогодні згадуємо архівне фото королеви Єлизавети ІІ.

Життя монархині в молоді та зрілі роки було наповнене численними поїздками та подорожами. Цього дня, 16 листопада 1961 року, королева Єлизавета II перебувала в поїздці до Гани, Західної Африки.

На знімку Її Величність зазнімкована під час розмови з верховними вождями під час екскурсії ареною Дурбара на стадіоні Кумасі, Гана. 35-річна королева одягнена у жовту жату сукню та кумедний капелюшок з квітами. На ній також високі білі рукавички, білі туфлі на підборах, а в руках вона тримає білу сумку. Перли з трьох ниток і перлинні сережки підкреслюють образ, а на зап'ясті виблискує діамантовий браслет. Також діамантова брошка у вигляді банта пришпилена на грудях у Єлизавети II.

Королева Єлизавета II / Associated Press

До речі, саме цю брошку королева одягла на весілля свого старшого онука принца Вільяма та Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року. Від інших брошок у вигляді банта ця відрізняється тим, що її кінці не закріплені жорстко, а можуть рухатися, як у справжнього банта. Раніше ця брошка належала її бабусі – королеві Марії, у спадок Єлизавета отримала її 1953 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп на весіллі Кейт та Вільяма / Getty Images

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