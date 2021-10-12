Цей день в історії: чотири ретрофото з життя принцеси Єлизавети і її сім'ї

Продовжуємо роздивлятися архівні фотографії членів британської королівської сім'ї.
12 жовтня 1949 року принцеса Єлизавета через два роки після весілля з принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким була заскочена на щорічній вечері Королівського коледжу акушерів і гінекологів в Лондоні. Фото зроблено якраз майже через рік після того, як принцеса народила свого первістка принца Чарльза. Раніше ми показували, який вигляд мала Єлизавета на останніх місяцях вагітності.
На цьому фото, зробленому 12 жовтня 1951 року, принцеса Єлизавета з чоловіком прибула до аеропорту Торонто, Канада. Королівське подружжя подорожувало на транспортному літаку C5 RCAF Канадою і США. Вже через чотири місяці принцеса стане новою королевою Великої Британії, після смерті її батька короля Георга — 6 лютого 1952 року.
А це 12 жовтня 1964 рік і знову подорож до Канади вже в ролі королеви. Єлизавета II усміхається, розмовляючи з пораненими ветеранами війни після церемонії покладання вінків до Національного військового меморіалу Канади в Оттаві.
Також хочемо показати фото бабусі королеви Єлизавети II — королеви Марії Текської, цього дня, 12 жовтня 1937 року, вона відвідала Королівський жіночий коледж Голловей в Енглфілд-Грін, Егхем, Суррей, разом з принцесою Алісою, принцесою Геленою Вікторією і міс Дж. Бекон. На королеві красиве пальто з хутряною обробкою на комірі і лаконічний капелюх на голові.
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