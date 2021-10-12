Цей день в історії: чотири ретрофото з життя принцеси Єлизавети і її сім'ї

Цей день в історії: чотири ретрофото з життя принцеси Єлизавети і її сім'ї

Продовжуємо роздивлятися архівні фотографії членів британської королівської сім'ї.

12 жовтня 1949 року принцеса Єлизавета через два роки після весілля з принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким була заскочена на щорічній вечері Королівського коледжу акушерів і гінекологів в Лондоні. Фото зроблено якраз майже через рік після того, як принцеса народила свого первістка принца Чарльза. Раніше ми показували, який вигляд мала Єлизавета на останніх місяцях вагітності.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп / Associated Press

На цьому фото, зробленому 12 жовтня 1951 року, принцеса Єлизавета з чоловіком прибула до аеропорту Торонто, Канада. Королівське подружжя подорожувало на транспортному літаку C5 RCAF Канадою і США. Вже через чотири місяці принцеса стане новою королевою Великої Британії, після смерті її батька короля Георга — 6 лютого 1952 року.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп / Associated Press

А це 12 жовтня 1964 рік і знову подорож до Канади вже в ролі королеви. Єлизавета II усміхається, розмовляючи з пораненими ветеранами війни після церемонії покладання вінків до Національного військового меморіалу Канади в Оттаві.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Також хочемо показати фото бабусі королеви Єлизавети II — королеви Марії Текської, цього дня, 12 жовтня 1937 року, вона відвідала Королівський жіночий коледж Голловей в Енглфілд-Грін, Егхем, Суррей, разом з принцесою Алісою, принцесою Геленою Вікторією і міс Дж. Бекон. На королеві красиве пальто з хутряною обробкою на комірі і лаконічний капелюх на голові.

королева Марія / Associated Press

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