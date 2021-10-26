Цей день в історії: два ретрофото королеви Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа

Цей день в історії: два ретрофото королеви Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа

Продовжуємо гортати фотоархіви британської королівської сім'ї.

В молоді роки королева Єлизавета II багато і активно працювала, а ще відвідувала різні прийоми і спектаклі в супроводі свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького.

На цьому фото, датованому 26 жовтня 1953 року Єлизавета і Філіп в Королівській ложі кінотеатру Londons Odeon Cinema після прибуття на королівський спектакль Волта Діснея. Єлизавета одягнена в красиву вечірню сукню, на голові у неї тіара, на шиї кольє з каменями, а у вухах сережки-підвіски. Принц Філіп в костюмі, він щось говорить своїй дружині. Разом з ними тоді спектакль приїхала дивитися молодша сестра королеви — принцеса Маргарет, якій було 23 роки.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

А цей знімок був зроблений 26 жовтня 1955 року, королівське подружжя була відображене дорогою на вечерю, влаштовану на їхню честь президентом Португалії Кравейру Лопешем. На королеві знову сукня, а зверху хутряне манто, ноги в автомобілі вона традиційно накрила картатим пледом. Прийом був урочистий, тому Єлизавета була в тіарі, в кольє і сережках. А принц Філіп у фраку.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

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