Цей день в історії: хто і навіщо збудував Берлінську стіну

13 серпня 1961 року вважається днем початку будівництва Берлінської стіни, яка на цілих 38 років розділила німців на західних і східних.

Ніч проти 13 серпня розділила життя всіх німців на до і після, зламала і забрала багато доль. Після Другої світової війни будівництво Берлінського муру стало однією з найстрашніших трагедій німецького народу.

Як жили західні та східні німці до зведення Берлінського муру

Після Другої світової війни Німеччина була поділена на сфери впливу. Східна Німеччина (НДР) входила до сфери впливу Радянського Союзу і була однією з країн членів Варшавського договору, а Західна (ФРН) стала демократичною державою та членом НАТО.

З Берліном все було трохи складніше. Частина його від 1949 до 1990 року існувала як окрема політичне утворення, з усіх боків оточене НДР. Водночас до 13 серпня 1961 року місто мало загальну мережу каналізацій та транспорту, підземних та наземних залізниць.

Бранденбурзька брама 13 серпня 1961 року / Фото: Associated Press

Загальна протяжність кордону Західного Берліна зі Східною Німеччиною становила 164 км, вона проходила просто вулицями та будинками, річкою Шпреє, каналами. У місті діяв 81 вуличний пропускний пункт, 13 переходів у метро та на міській залізниці.

Багато жителів НДР їздили на роботу до Західного Берліна, оскільки заробітна плата там була вищою. Крім того, через Західний Берлін у період від 1949-ї до 1961-го НДР залишило понад 2,7 мільйона людей, що прийнято було називати "голосуванням ногами" на користь капіталістичної системи.

Але за одну ніч усе змінилося.

Хто несе відповідальність за будівництво Берлінського муру

Чоловік із радянським прапором протестує проти капіталізму біля Берлінського муру / Фото: Associated Press

Російські історики, які у всі часи були правою рукою державної пропаганди, схильні розділяти відповідальність у реалізації проєкту з поділу Німеччини на Східну та Західну між керівництвом СРСР в особі Хрущова та керівництвом Східної Німеччини. Історики, хоч і визнають, що проєкт, найімовірніше, змогли здійснити за прямої підтримки Хрущова, наполягають на тому, що головним ініціатором його став тодішній керівник НДР Вальтер Ульбріхт.

Робітник зі Східної Німеччини закладає одні з перших кам'яних блоків Берлінського муру, серпень 1961 року, незабаром після закриття кордону між Східним та Західним Берліном. / Фото: Associated Press

Нібито Ульбріхту дуже не подобалося, що жителі Східної Німеччини їздять на роботу до більш економічно успішної Західної Німеччини, а також переїжджають туди на постійне місце проживання. Це, безумовно, відповідало дійсності, але все ж таки головним ідейним натхненником і "архітектором" стіни був СРСР.

Сьогодні, знаючи методи та прийоми Росії, яка є юридичною та ідеологічною спадкоємицею Союзу, не важко зрозуміти, як все відбувалося і хто за цим стояв.

Берлін, 13 серпня 1961 року / Фото: Associated Press

1958 року, за три роки до початку будівництва стіни, Хрущов оголосив про скасування Радянським Союзом міжнародного статусу Берліна і оголосив все місто столицею НДР. Радянський уряд запропонував перетворити Західний Берлін на демілітаризоване вільне місто (знайомі формулювання, чи не так). США, Великій Британії та Франції було поставлено ультиматум із вимогою негайно провести переговори з цього питання.

13 серпня 1961 року східнонімецькі танки збудовані в лінію на мосту Варшауер у Берліні / Фото: Associated Press

Проте колишнє керівництво цих країн було більш рішучим і твердим, і ультиматум категорично відкинуло. Але ситуація навколо цього питання постійно розпалювалася.

Зрештою, о 1 годині ночі (знайомий почерк, правда), 13 серпня 1961-го зі схвалення уряду НДР почалося здійснення проєкту.

Як почалося будівництво Берлінського муру

Східнонімецькі солдати встановлюють барикади з колючого дроту, 13 серпня 1961 року / Фото: Associated Press

О першій годині ночі до кордону між Західним та Східним Берліном було підтягнуто війська, які протягом кількох годин повністю блокували всі ділянки кордону у межах міста.

Вранці 13 числа мешканці Східного Берліна, які працювали у Західному, не змогли потрапити на роботу, їх просто не пропускали озброєні патрулі та поліцейські. До 15 серпня вся західна зона була обнесена колючим дротом і почалося зведення стіни.

У деяких місцях міста кордон пройшов просто житловими будинками, мешканці яких згодом були виселені. Вікна, що виходять на Західний Берлін, були закладені цеглою. Було перекрито 193 вулиці, 8 трамвайних ліній, розірвано телефонні лінії. Водопровід та каналізація були згодом перекриті потужними сталевими ґратами.

Який вигляд мала Берлінська стіна

Поліція Західного Берліна стоїть на варті за колючим дротом уздовж нової масивної бетонної стіни завдовжки біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, Німеччина, 23 листопада 1961 року. / Фото: Associated Press

Берлінський мур проіснував 38 років і весь час перебудовувався. Перед падінням стіни влада НДР планувала оснастити її найновішими системами стеження, що включають навіть відеокамери та давачі руху.

Стіна складалася з бетонної огорожі висотою 3,6 метра, металевої сітки, сигнальної огорожі, якою було пропущено електричний струм, земляних ровів, протитанкових укріплень, вартових вишок і контрольно-слідової смуги з піском, який весь час розрівнювали.

Берлінська стіна була неприступною спорудою і з погляду людського чинника. У прикордонники брали лише багаторазово перевірених на благонадійність людей, які тільки в останній момент дізнавалися, з ким опиняться в одній зміні, таким чином керівництво сподівалося унеможливити їхню змову з метою втечі.

Кого та від чого охороняла Берлінська стіна

Пропаганда НДР називала стіну "антифашистським оборонним валом", вона нібито мала захищати громадян Східної Німеччини від вилазок західнонімецьких та американських провокаторів. Однак усі загородження та пастки ставилися так, щоб втекти з "успішнох соціалістичної Німеччини" на "загнивальний Захід" не могли саме східні німці.

Більше того, стверджується, що прикордонники мали прямий наказ стріляти на ураження у разі виявлення спроби втечі з соціалістичного раю, незважаючи навіть на те, що втікачами могли бути діти або старі.

Втікачі та жертви Берлінської стіни

Фото жертв Берлінської стіни біля меморіалу Стіни на Бернауер-штрассе на честь 60-річчя зведення Берлінської стіни в Берліні, Німеччина, п'ятниця, 13 серпня 2021 року / Фото: Associated Press

Але жителі НДР, ризикуючи життям, все ж таки наважувалися на втечу. Вони рили підкопи, проникали до каналізації, здійснювали польоти на дельтаплані, повітряній кулі, перелазили мотузкою, перекинутою між вікнами сусідніх будинків, розбивали за допомогою тарана стіни.

Відомий випадок, коли 28 людей пішли прокопаним ними самими тунелем завдовжки 145 метрів.

Близько 400 людей за всю історію існування Берлінської стіни зробили спробу перебратися через неї у зворотному напрямку, що, варто зазначити, було набагато легше зробити, тому що стіна була спрямована на те, щоб не випускати громадян НДР, а не стримувати охочих проникнути до країни. Таких людей назвали "стрибунцями через Берлінську стіну".

Поліція Західного Берліна стоїть на варті за колючим дротом уздовж нової масивної бетонної стіни завдовжки біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, Німеччина, 23 листопада 1961 року. / Фото: Associated Press

Багато спроб втеч закінчувалися трагічно. За даними уряду НДР, під час спроби перетнути Берлінську стіну загинуло 125 людей. За інформацією ВВС, під час спроби втечі було вбито 1245 людей.

Молодь із Західного Берліна із чорним хрестом та гаслом «Ми звинувачуємо» відкинута від прикордонної стіни сектора сльозогінним газом із гранат, випущених східнонімецькими прикордонниками недалеко від Вільгельмштрассе, Берлін, 13 серпня 1962 року: річниця / Фото: Associated Press

Покаранням за спробу втечі до НДР було 10 років ув'язнення.

Падіння Берлінського муру

Прикордонники Східної Німеччини дивляться у дірку у Берлінській стіні після того, як демонстранти зруйнували один сегмент стіни біля Бранденбурзьких воріт 11 листопада 1989 року / Фото: Associated Press

Оскільки головним ідейним натхненником будівництва Берлінської стіни був СРСР, падіння її стало можливим лише з його розвалом. До 1989 року з початком процесу розвалу Радянського союзу у Західній та Східній Німеччині розпочався процес, що призвів до об'єднання штучно розділеної країни та падіння Берлінської стіни.

4 листопада у Берліні відбулися масові мітинги, а вже 9 листопада 1989 року о 17:00 телебачення НДР передало повідомлення про те, що доступ до Західного Берліна буде відкрито. Близько 20 тисяч жителів Східного Берліна прийшли до стіни, біля якої, з іншого боку, вже працювали бульдозери, трактори та екскаватори для руйнування блокових конструкцій.

Берлінську стіну було знесено за кілька місяців. Невелика її частина збережена як меморіал.

Церемонія святкування 30-х роковин падіння Берлінської стіни на Бернауер-штрассе в Берліні, 9 листопада 2019 року / Фото: Associated Press

Досі уламки Берлінської стіни можна купити як сувенір.

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