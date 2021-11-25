Цей день в історії: княгиня Грейс Келлі та князь Реньє III на вечері в Нью-Йорку

Сьогодні в архіві нам потрапила стара фотографія княгині Монако Грейс Келлі.
Кадр було зроблено цього дня 25 листопада 1958 року. Княгиня Грейс зазнімкована поряд з Гаррі А. Бруно, президентом Lotos Club, коли її чоловік, князь Реньє III, дивиться на якусь рамку, дія відбувалася під час 262-ї державної вечері в Lotos Club в Нью-Йорку, 25 листопада 1958 року. Того року княже подружжя перебувало місяць із візитом у Нью-Йорку.
Одягнена Грейс Келлі в білу сукню максимально закриту, її біляве волосся накручене красивими локонами, у вухах сяють сережки, а на обличчі макіяж.
Раніше ми показували вам фото з аеропорту, коли Грейс та Реньє тільки прибули до Нью-Йорка і їх зустрічали родичі княгині — батько принцеси, підрядник з Філадельфії Джон Б. Келлі, та її зять Дональд Ле Вайн.
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