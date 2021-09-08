Цей день в історії: княгиня Грейс Келлі в купальнику була зазнімкована на пляжі

Цей день в історії: княгиня Грейс Келлі в купальнику була зазнімкована на пляжі

Продовжуємо розглядати архівні фотографії членів монарших сімей.

На цьому знімку зображена всім добре відома княгиня Монако Грейс Келлі — дружина князя Реньє III і мати князя Альбера II, який править наразі.

Принцеса Грейс позує в суцільному купальнику в принт і в сонцезахисних окулярах. Фото було зроблено цього дня, 8 вересня 1972 року, під час естафети "Inter Family", в якій княжа родина Монако посіла друге місце.

Грейс Келлі / Associated Press

Грейс Келлі на знімку 42 роки, фото зроблено за десять років до того, як княгиня Монако потрапила в автокатастрофу — 13 вересня 1982 року, в результаті якої померла в госпіталі Монако наступного дня. Її чоловік князь Реньє III до кінця життя залишався вдівцем.

Грейс Келлі і князь Реньє III / Associated Press

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Княгиня Монако Грейс Келлі — дружина князя Реньє III (11 фото)

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