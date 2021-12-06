Цей день в історії: королева-мати Єлизавета у вечірній сукні та тіарі у театрі

Цей день в історії: королева-мати Єлизавета у вечірній сукні та тіарі у театрі

Сьогодні розглядаємо архівне фото матері королеви Єлизавети ІІ – Єлизавети Боуз-Лайон у той період, коли вона сама була королевою-консортом.

На знімку, датованому 6 грудня 1954 року, королева-мати Єлизавета відкрила новий театр Янбру в Королівській академії драматичного мистецтва в Лондоні, після чого відвідала виставу студентів академії. Єлизавета заклала перший камінь у фундамент нового театру, названого на честь Ірен та Вайолет Ванбру, у листопаді 1954 року. Єлизавета Боуз-Лайон вийшла на сцену в розкішній вечірній сукні з хутряною горжеткою на плечах, у тіарі на голові та з дорогоцінним комплектом прикрас: кольє, сережках та браслетами на зап'ястях.

Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

Стоячи на сцені королева-мати вимовила вступну промову у новому театрі.

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