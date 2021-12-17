Цей день в історії: королева Сільвія з чоловіком та дітьми під час різдвяної фотосесії

Цей день в історії: королева Сільвія з чоловіком та дітьми під час різдвяної фотосесії

Сьогодні в архіві нам потрапило фото шведської королівської родини.

На знімку, який був зроблений цього дня, 17 грудня 1982 року, знято шведську королівську сім'ю, яка позує для різдвяної фотосесії у палаці Дроттнінггольм.

На знімку є король Карл Густав, королева Сільвія з немовлям принцесою Мадлен, спадкову принцеса Вікторі та її брат принц Карл Філіп. На килимі лежить собака сім'ї Чарлі.

Шведська королівська родина / Associated Press

Фото чорно-біле, розглянути вбрання королеви та її дочок-принцес не є можливим. Але дуже душевне.

Шведська королівська родина / Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам різдвяні листівки герцога та герцогині Кембриджських, принца Чарльза та герцогині Камілли, а також ділилася сімейним фото королівська родина Йорданії.

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