Цей день в історії: королева Єлизавета ІІ на концерті, а принцеса Маргарет – у нічному клубі

Цей день в історії: королева Єлизавета ІІ на концерті, а принцеса Маргарет – у нічному клубі

23 листопада видався насиченим днем в історії для членів британської королівської сім'ї.

Цього дня 1961 року королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп здійснили одноденний візит до Ліберії дорогою до Сьєрра-Леоне. Монархиня тоді зустрілася з президентом Ліберії Вільямом Табманом та його дружиною Антуанеттою. Королева і принц завершили великий державний тур Ганою. На Єлизаветі тоді була гарна сукня з короткими рукавами та цікавий головний убір. Незмінним в образі монархині були перлинні прикраси і високі білі рукавички.

королева Єлизавета II / Associated Press

королева Єлизавета II / Associated Press

А це фото датоване 23 листопада 1955 року, на ньому акторка Елізабет Тейлор робить реверанс, коли її вітає принц Філіп, герцог Единбурзький на прем'єрі "Героїв черепашок" у Empire Theater в Лондоні.

Поруч із міс Тейлор – її чоловік Майкл Вайлдінг, а праворуч від нього – акторка Джекі Лейн.

Принц Філіп та Елізабет Тейлор / Associated Press

Цього ж дня і цього року королева Єлизавета II відвідала благодійний концерт музикантів у Королівському фестивальному залі в Лондоні. Ліворуч — Ава Джун, володарка премії Королеви того року за найкращу співачку, яка подарувала букет квітів Її Величності. На Єлизаветі вечірня сукня, хутряна накидка та тіара на голові.

Королева Єлизавета II / Associated Press

А це 23 листопада 1951 року і на фото принцеса Маргарет. Вона сидить з довгим мундштуком у супроводі невідомого чоловіка у нічному клубі "Monseigneur" у Парижі, Франція. Принцеса залишила клуб незабаром після того, як було зроблено знімок. На Маргарет була сукня з відкритими плечима та декольте. Юна принцеса мала чарівний вигляд.

Принцеса Маргарет / Associated Press

Читайте також: