Цей день в історії: королева Єлизавета II та її дочка принцеса Анна у театрі Палладіум

Цей день в історії: королева Єлизавета II та її дочка принцеса Анна у театрі Палладіум

Сьогодні у рубриці "День в історії" ми розглядаємо два знімки членів британської королівської родини.

На першому фото зображена королева Єлизавета II. Знімок зроблений 18 листопада 1957 року, королева вітала акторку Джуді Гарленд у фоє театру Палладіум в Лондоні після королівської естрадної вистави. На Єлизаветі II вечірня сукня та хутряне манто, вона також у тіарі "Квітка лотоса". Назву тіара отримала від елементів квітки лотоса (або листка папірусу), які домінують у цьому ювелірному виробі. Тіара була зроблена з намиста з діамантів та перлів, які подарував матері Єлизавети II — Єлизаветі Боуз-Лайон - чоловік – король Георг VI. Прикрасу він купив у ювелірному будинку Garrard.

Королева Єлизавета II, 1957 рік / Associated Press

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На іншому знімку, датованому 18 листопада 1968 року, зображена принцеса Анна під час бесіди з американським співочим гуртом Supremes після їхнього Королівського естрадного виступу в лондонському театрі Палладіум. Принцеса в білій сукні з короткими рукавами і з білим клатчем в руках, її волосся розпущене і заколоте шпилькою ззаду, вона щиро усміхається.

Принцеса Анна, 1968 рік / Associated Press

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