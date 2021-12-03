Цей день в історії: королева Єлизавета II у білій сукні та з принцом Філіпом під час королівського туру

Цей день в історії: королева Єлизавета II у білій сукні та з принцом Філіпом під час королівського туру

Сьогодні нам потрапило до рук фото з архіву британської королівської родини, де королеві Єлизаветі II 35 років і вже десять років, як вона очолює трон.

На знімку, зробленому 3 грудня 1961 року, королеву Єлизавету II супроводжує з пристані губернатор Гамбії сер Едвард Віндлі після висадки з королівської яхти "Британія" в Батерсті. Її Величність та її чоловік принц Філіп тоді перебували з триденним візитом у найстарішому місці Британії. Принц Філіп, герцог Единбурзький, одягнений у білу військову форму йде праворуч від королеви. Це була остання зупинка у королівському турне.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

Єлизавета II теж у білій сукні довжини міді з короткими рукавами, у білих туфлях-човниках на підборах, високих рукавичках, капелюсі та з білою сумкою на руці. Традиційно у неї на шиї перлинне намисто, у вухах сережки з перлів, а на грудях пришпилена брошка.

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