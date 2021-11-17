Цей день в історії: королева Єлизавета II у плісованій сукні та білих туфлях в Індії

Цей день в історії: королева Єлизавета II у плісованій сукні та білих туфлях в Індії

Продовжуємо розглядати фотографії із королівського архіву.

Цього дня, 17 листопада 1983 року, королева Єлизавета II була зазнімкована під час бесіди з прем'єр-міністром Індії пані Індірою Ганді в Раштрапаті Бхаван, президентському палаці в Делі, в перший день її візиту до Індії.

57-річний монархиня одягнений у лаконічну сукню з плісованим подолом та короткими рукавами. До вбрання підібрані високі білі рукавички, білі туфлі на стійких квадратних підборах і біла сумка. Її Величність у перлинному кольє, перлинних сережках і з брошкою, пришпиленою до сукні. А її темне волосся акуратно укладене в зачіску.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нагадаємо, вчора ми згадували, як 35-річна королева Єлизавета II 1961 року подорожувала до Гани, Західної Африки.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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