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Цей день в історії: королева Єлизавета II у розкішній сукні та державній короні на відкритті парламенту

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Цей день в історії: королева Єлизавета II у розкішній сукні та державній короні на відкритті парламенту

Королева Єлизавета II / Associated Press

Сьогодні розглядаємо архівне фото королеви Єлизавети ІІ.

Кадр було зроблено 21 листопада 1989 року, коли королева Єлизавета II була присутня на щорічному відкритті парламенту в Лондоні.

Її Величність одягнена у білу сукню з гарною вишивкою та короткими рукавами і неглибоким V-подібним вирізом на декольте. Вона у білих високих рукавичках, у неї на зап'ястях браслети, на шиї – масивне намисто з каміння, а на голові у королеви Імператорська державна корона.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Вже кілька років королева Єлизавета II не одягає мантію і корону на відкриття парламенту, з'являється там у ошатних пальтах і капелюхах, і у супроводі старшого сина – принца Чарльза.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз на відкритті парламенту в Палаті лордів у Лондоні, травень 2021 / © Getty Images
Королева Єлизавета II і принц Чарльз на відкритті парламенту в Палаті лордів у Лондоні, травень 2021 / Getty Images

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