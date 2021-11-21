Цей день в історії: королева Єлизавета II у розкішній сукні та державній короні на відкритті парламенту

Сьогодні розглядаємо архівне фото королеви Єлизавети ІІ.
Кадр було зроблено 21 листопада 1989 року, коли королева Єлизавета II була присутня на щорічному відкритті парламенту в Лондоні.
Її Величність одягнена у білу сукню з гарною вишивкою та короткими рукавами і неглибоким V-подібним вирізом на декольте. Вона у білих високих рукавичках, у неї на зап'ястях браслети, на шиї – масивне намисто з каміння, а на голові у королеви Імператорська державна корона.
Вже кілька років королева Єлизавета II не одягає мантію і корону на відкриття парламенту, з'являється там у ошатних пальтах і капелюхах, і у супроводі старшого сина – принца Чарльза.
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