Цей день в історії: королева Єлизавета II у вечірній пишній сукні на прийомі

Цей день в історії: королева Єлизавета II у вечірній пишній сукні на прийомі

До королеви Єлизавети II завжди було прикуто багато уваги.

Сьогодні нам потрапило фото з архіву британської королівської родини, датоване 9 грудня 1957 року. Монархиня була присутня на прийомі з нагоди сторіччя лондонського альпійського клубу, Єлизавету II супроводжує сер Джон Гант, відомий лідер підкорення британськими альпіністами Евересту та президент Альпійського клубу. Праворуч позаду зображений герцог Единбурзький.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На королеві Єлизаветі II розкішна вечірня сукня із золотої та срібної парчі, діамантова тіара на голові, намисто на шиї та сережки у вухах, а також пояс із підв'язкою та хутряна горжетка на плечах. В руках Єлизавета II тримає маленьку сріблясту сумочку, а на зап'ястях у неї кілька дорогоцінних браслетів. На фото Єлизаветі II лише 31 рік, британський престол вона очолила 1952 року, коли їй було лише 25.

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