Цей день в історії: королева Єлизавета II у вечірній пишній сукні на прийомі

До королеви Єлизавети II завжди було прикуто багато уваги.
Сьогодні нам потрапило фото з архіву британської королівської родини, датоване 9 грудня 1957 року. Монархиня була присутня на прийомі з нагоди сторіччя лондонського альпійського клубу, Єлизавету II супроводжує сер Джон Гант, відомий лідер підкорення британськими альпіністами Евересту та президент Альпійського клубу. Праворуч позаду зображений герцог Единбурзький.
На королеві Єлизаветі II розкішна вечірня сукня із золотої та срібної парчі, діамантова тіара на голові, намисто на шиї та сережки у вухах, а також пояс із підв'язкою та хутряна горжетка на плечах. В руках Єлизавета II тримає маленьку сріблясту сумочку, а на зап'ястях у неї кілька дорогоцінних браслетів. На фото Єлизаветі II лише 31 рік, британський престол вона очолила 1952 року, коли їй було лише 25.
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