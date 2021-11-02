Цей день в історії: королева Єлизавета II у вечірній сукні та хутряному манто у лондонському театрі

Цей день в історії: королева Єлизавета II у вечірній сукні та хутряному манто у лондонському театрі

Архівні фотогарфії – це завжди цікаво. Особливо, коли на таких фото зазнімкована королева Єлизавета II.

Цей кадр був зроблений 2 листопада 1964 року, на ньому 38-річна королева Єлизавета II тисне руку американській співачці, акторці та танцівниці Ліні Горн, коли вона зустрічається з акторами після відвідин щорічного командного виступу Royal Variety у лондонському театрі Палладіум.

Щорічне шоу зібрало того року близько 100 000 доларів на благодійність. Не без участі королеви Єлизавети II, звичайно. На захід монархи7я тоді прибула у гарній вечірній сукні та в хутряному манто зверху, на голові у неї красувалася тіара дівчат Великої Британії та північної Ірландії, а у вухах були сережки-висячки.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Сьогодні в тіарі 95-річну Єлизавету II можна побачити не так часто. У таких прикрасах вона з'являється лише на урочистих заходах, які зазвичай відбуваються у палаці.

Королева Єлизавета II із сім'єю / Associated Press

Читайте також:

У синій сукні та з діамантовою брошкою: представлений новий портрет королеви Єлизавети II

З усмішкою та в гарній сукні: який вигляд мала королева Єлизавета II за день до госпіталізації

Яка була ефектна: згадуємо розкішний образ 29-річної королеви Єлизавети ІІ.

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (33 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання