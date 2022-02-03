Цей день в історії: королева Єлизавета ІІ в Ефіопії, а її сестра Маргарет – на острові Тринідад

Цей день в історії: королева Єлизавета ІІ в Ефіопії, а її сестра Маргарет – на острові Тринідад

Сьогодні ми натрапили одразу кілька архівних фотографій членів британської королівської родини.

На першому знімку зображена королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон, фото було зроблено 3 лютого 1938 року. Разом із королевою зображені дві її доньки – принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет. Того дня вони відвідували виставу "Сон літньої ночі" у старому театрі Вік. Натовп привітав їх за межами театру, і публіка відразу ж впізнала їх, щойно вони увійшли до королівської ложі.

Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

На другому фото зазнімкована вже доросла королева Єлизавета II. 3 лютого 1965 року вона відвідувала Ефіопію. На фото монархиня іде поряд із імператором Ефіопії Гайле Селассіє після її прибуття до аеропорту Аддіса. Її чоловік принц Філіп йде позаду королеви праворуч. На Єлизаветі гарнее жовте пальто та туфлі-човники.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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А це принцеса Маргарет — молодша сестра королеви Єлизавети II — махає рукою із джипа натовпу, що вишикувався вздовж маршруту, під час прогулянки вулицями Порт-оф-Спейна на острові Тринідад 3 лютого 1955 року. Натовп із 80 000 людей прийшов подивитися на принцесу і послухати її промову. Принцеса Маргарет одягнена у легку сукню і має розкішний вигляд та насолоджується увагою публіки.

Принцеса Маргарет / Associated Press

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