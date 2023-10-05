Цей день в історії: королева Єлизавета II в пальті та кумедному капелюсі на зустрічі з імператором

Публічне життя королеви Єлизавети II завжди було дуже насиченим. За свої довгі роки правління монархиня побувала у величезній кількості країн і зустрічалася з різними людьми.

На знімку, зробленому цього дня 5 жовтня 1971 року королева Єлизавета II знайомить імператора Японії Хірохіто зі своєю дочкою принцесою Анною після того, як пони прибули на вокзал Вікторія в Лондоні. Імператор і його дружина імператриця Нагако тоді перебували у Великій Британії з денним державним візитом.

Королева Єлизавета II і принцеса Анна / Фото: Associated Press

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На фото Єлизаветі II 45 років, а її доньці Анні 21 рік. Монархиня одягнена в елегантне світле пальто з поясом на талії і акуратним коміром. На голові у неї був кумедний крислатий капелюх, на грудях пришпилена брошка, ці прикраси Її Величність любила завжди. Також вона в лакованих туфлях на підборах, а в руках тримає лаковану сумку, не виключено, що це її улюблена від марки Launer.

Принцеса Анна також одягнена в світле пальто, на голові у неї головний убір з козирком, волосся під яким зібрано в зачіску, а в руках теж лакована сумка, як у мами. З роками принцеса Анна, стала мати менш яскравий вигляд, ніж її мама Єлизавета II.

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