Цей день в історії: королева Єлизавета II в розкішній атласній сукні та весільній тіарі була присутня на банкеті

Цей день в історії: королева Єлизавета II в розкішній атласній сукні та весільній тіарі була присутня на банкеті

За роки свого довгого правління королева Єлизавета II відвідала сотні різних урочистих прийомів.

Цього дня 7 жовтня 1964 року монархиня в супроводі свого чоловіка принца Філіпа була присутня на державній вечері в Шарлоттауні — столиці і найбільшому місті найменшої канадської провінції Острів Принца Едуарда.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

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Її Величність одягнена в гарну сукню з атласу, вона з поясом Ордена Підв'язки і намисті з рубінами і діамантами, а також одягнена у високі довгі рукавички. На голові у монархині тіара "Бахрома", подарована їй її бабусею королевою Марією Текською. Ця тіара належить до типу "Франж" (що означає "бахрома" або "облямівка"). Королева Марія позичила її своїй онучці принцесі Єлизаветі на її весілля з принцом Філіпом 1947 року.

Королева Марія Текська / Getty Images

Принцеса Єлизавета II в день свого весілля / Getty Images

А 2020 року Єлизавета II позичила тіару своїй онучці принцесі Беатріс на її весілля. Нещодавно Беатріс народила дочку, якій дала ім'я на честь своєї бабусі, назвавши дитину Сієнна Елізабет.

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