Цей день в історії: королева Єлизавета з дочкою принцесою Маргарет у вечірньому вбранні до театру ходили

Цей день в історії: королева Єлизавета з дочкою принцесою Маргарет у вечірньому вбранні до театру ходили

Сьогодні в королівському архіві маємо дві фотографії Єлизавети Боуз-Лайон, але з різницею у 39 років.

На фото, датованому 25 листопада 1947 року, королева Єлизавета була зазнімкована разом із королем Георгом VI після королівського командного виступу в Театрі Одеон у Лондоні. На знімку американський комік Боб Гоуп показує принцесі Маргарет, молодшій дочці королівського подружжя "Альбом із марками кіноакторів". І принцеса Маргарет, і королева Єлизавета одягнені в гарне вечірнє вбрання. На принцесі білий хутряний кожушок, а її мати в горжетці. Також на Єлизаветі тіара та комплект дорогоцінних прикрас.

Принцеса Маргарет, королева Єлизавета та король Георг VI / Associated Press

А на фото 25 листопада 1986 року, королева-мати Єлизавета заскочена під час відвідування Королівського ветеринарного коледжу Лондонського університету у Північному Міммсі, у Гартфордширі. Вона втішає собаку на прізвисько Піп, який травмував лапу в дорожньо-транспортній пригоді.

На ній одягнене гарне пальто кольору морської хвилі та капелюх з невеликою вуаллю. У вухах сяють сережки у вигляді квітів, а на шиї перлинна прикраса.

Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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