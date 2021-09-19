Цей день в історії: красива королева Єлизавета і король Георг VI на заході в Лондоні

Цей день в історії: красива королева Єлизавета і король Георг VI на заході в Лондоні

Сьогодні в рубриці "Цей день в історії" фотографія короля Георга VI і його красуні-дружини Єлизавети, датованої 1940-м роком.

На знімку король Великої Британії Георг VI і королева Єлизавета (батьки королеви Єлизавети II, що править зараз ) 19 вересня 1940 року були зображені під час відвідування частини Фулхема, яка зазнала бомбардування нацистськими авіанальотами.

Король і королева розмовляють з місіс Елізабет Ілс з Фулхема в Лондоні. Місіс Ілс дивом вдалося втекти: вона перебувала в громадському притулку, яке піддалося прямому нападу. 20 осіб з 200 загинули, решта зникли.

Король Георг VI і його дружина Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

На іншому фото королева Єлизавета дивиться на свого чоловіка, короля Георга VI, коли він зустрічає рятувальників під час відвідування бомбардування південно-західного Лондона під час Другої світової війни.

Королева одягнена в пальто середньої довжини, під яким у неї сукня міді, на шиї намисто з перлів, а на голові у неї капелюх, король Георг VI у військовій формі і кашкеті.

Король Георг VI і його дружина Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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