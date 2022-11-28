Цей день в історії: миле фото принцеси Діани у дитячому садку Парижа

Образи принцеси Уельської завжди були зразковими, а після розлучення з Чарльзом її стиль змінився. Багато вбрань Діани того часу актуальні і сьогодні.

Леді Діана увійшла в історію як "Королева людських сердець" і це не дивно, адже вона була дуже чуйною людиною і під час своїх зустрічей завжди виявляла увагу до публіки. Багато чого від її манер перейняли її сини та їхні дружини.

Дуже показовим став знімок 1994 року, зроблений у Парижі. На цьому фото Діана, принцеса Уельська, отримує букет квітів від невідомої маленької дівчинки під час відвідин дитячого садка.

Тоді Діана приїжджала до Парижа з одноденним візитом, під час якого у неї була запланована ця зустріч з дітьми, потім вечеря і концерт у Версальському палаці. Для появи в дитячому садку вона одягла яскраво-синій блейзер із манжетами та золотими ґудзиками, який поєднувала з чорною мінісукнею з поясом. Доповнювали її лук сумка на довгому ремінці, колготки та лаконічні чорні туфлі.

Принцеса Діана, 1994 рік / Фото: Associated Press

Цей образ Діана потім неодноразово повторювала. Найвідомішим її виходом у цьому луку стала поява 1995 року в перший день Вільяма в Ітонському коледжі, тоді вона прийшла підтримати сина з Гаррі та колишнім чоловіком. До речі, цей момент був включений у новий сезон серіалу "Корона", який розповідає про британську королівську родину.

Принцеса Діана, Вільям, Гаррі та принц Чарльз, 1995 рік / Фото: Associated Press

У цей період життя стиль Діани дуже змінився, вона почала активно носити образи від Versace, Chanel і часто з'являтися із сумками від Gucci. Також вона змінила зачіску, неодноразово одягала мінісукні.

Принцеса Діана, 1995 рік / Фото: Getty Images

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