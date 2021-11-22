Цей день в історії: молода принцеса Єлизавета з сином та принцеса Маргарет на балу

Сьогодні розглядаємо кілька архівних фото принцес Єлизавети та Маргарет.
Фото з принцесою Єлизаветою і її первістком — принцом Чарльзом було зроблено 22 листопада 1950 року, Чарльзу тоді тільки-но виповнилося два роки. Кадр зняли на терасі в саду їхнього лондонського будинку. Єлизавета одягнена в пальто, у неї гарне укладання, а Чарльз стоїть поруч теж одягнений у пальто та теплі штани. В дитинстві принц Уельський був ну просто сама чарівність.
А цей кадр зроблено 22 листопада 1960 року, у рік, коли принцеса Маргарет вийшла заміж за Ентоні Армстронг-Джонса. Разом із чоловіком вони танцюють на балу у лондонському готелі Savoy. Того року Тоні, кажуть, викликав переполох у світських колах, з'явившись на балу у смокінгу та чорній краватці. Крім нього та його компанії тільки офіціанти були у чорних краватках та у фраках.
Нагадаємо, раніше ми згадували, як 25-річна принцеса Єлизавета із чоловіком принцом Філіппом на вечірку ходила.
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