Цей день в історії: молоді Сара Йоркська і принц Ендрю в Нідерландах

Цей день в історії: молоді Сара Йоркська і принц Ендрю в Нідерландах

Сара Йоркська в молоді роки була дуже ефектною дамою.

Сьогодні згадуємо, як цього дня 4 жовтня 1986 року Сара і її чоловік принц Ендрю, теж досить юний, відвідували відкриття багатомільярдного бар'єру штормових нагонов в Нільє-Янсе, в Нідерландах. Візит пари відбувся через два місяці після їхнього весілля у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля принц Ендрю отримав від Єлизавети II титул герцога Йоркського, а Сара стала герцогинею Йоркською. У шлюбі у пари народилися дві дочки — принцеси Беатріс і Євгенія Йоркські.

Сара Йоркська і принц Ендрю / Associated Press

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На знімку Сарі 27 років, безтурботна рудоволоса дівчина одягнена в чорне пальто і білу блузу і шкіряні рукавички, а в руках у неї букет квітів. 26-річний принц Ендрю в чорному костюмі, білій сорочці і з краваткою. Шлюб пари тривав десять років, але що цікаво, після розлучення і вже багато років герцогиня Йоркська не просто підтримує з ексчоловіком хороші стосунки, але і живе з ним під одним дахом.

Принц Ендрю і Сара Йоркська / Getty Images

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