Принц Вільям з батьками Діаною та Чарльзом, 1982 рік / Associated Press

Цей день в історії: перший сімейний фотосет принцеси Діани та принца Чарльза із сином Вільямом

Цей день в історії: перший сімейний фотосет принцеси Діани та принца Чарльза із сином Вільямом

1982 року на світ з'явився первісток принцеси Діани та принца Чарльза – принц Вільям.

Сьогодні в архівах ми натрапили на сімейне фото Чарльза, Діани та Вільяма, яке зробили 22 грудня 1982 року. На знімку шестимісячний син британського принца Чарльза та принцеси Діани зі своїми батьками під час спеціальної фотосесії у Кенсінгтонському палаці у Лондоні.

Принц Вільям з мамою Діаною, 1982 рік / Associated Press

Також читайте Королева Єлизавета II стурбована: цього разу все через принца Вільяма та герцогиню Кетрін

Того року принц Вільям вперше відсвяткував Різдво, яке сім'я за традицією проводила в Сандрінгемі.

На дуже милих кадрах принцеса Діана одягнена у білу блузку та червону сукню, а принц Чарльз – у костюм. Маленький Вільям у білому святковому костюмі з блакитною вишивкою спочатку зображений на руках у мами, а потім у тата. Сім'я має такий щасливий вигляд.

Принц Вільям з батьками Діаною та Чарльзом, 1982 рік / Associated Press

Сьогодні принц Вільям уже батько трьох дітей. Нещодавно він публічно розповідав про те, як любить проводити свята зі своїми дітьми та сім'єю.

Принц Вільям із сім'єю у Сандрінгемі / Associated Press

Читайте також: